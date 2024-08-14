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Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine 1.2 milyon TL ceza

TİCARET Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Edirne'deki bir dinlenme tesisine Edirne Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonrasında işletmeye toplamda 1 milyon 156 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 21:42, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 21:44
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Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine 1.2 milyon TL ceza

Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'deki bir dinleme tesisinden yaptığı alışverişte, aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medyadan paylaştığını belirtti. Bunun üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğü tarafından söz konusu işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını söyleyen Gürcan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Denetimler sonucunda; 14 Ağustos 2024 tarihinde H. Dinlenme Tesisi'ne, 6585 sayılı Kanun kapsamında yapılan HFA denetiminde, işletmeye sim kart satışı nedeniyle 14 ürün hakkında tutanak düzenlenerek 7 günlük savunma süresi verilmiştir. Aynı gün işletmeye ait markette 6502 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı nedeniyle tutanak düzenlenmiş olup, 77.000 TL. idari para cezası uygulanacaktır. Diğer taraftan; aynı işletme nezdinde Edirne Ticaret İl Müdürlüğünce 6585 sayılı Kanun kapsamında 16 Temmuz 2024 tarihinde yapılan HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde 6585 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye 79.230 TL. idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Fahiş fiyat kurulunda işlem yapılarak 1.000.000 TL ceza kesilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyatla mücadele noktasında fahiş fiyat ve etiket denetimlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."

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