Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
AK Parti 23 yaşında
AK Parti 23 yaşında
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem
Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
TL mevduatta reel getiri dönemi
TL mevduatta reel getiri dönemi
Eskişehir'deki saldırganı arkadaşı anlattı
Eskişehir'deki saldırganı arkadaşı anlattı
Fiyat artışından kaçınan konut alımına geçti
Fiyat artışından kaçınan konut alımına geçti
Kirada zam sınırı kalktı, konut coştu
Kirada zam sınırı kalktı, konut coştu
Vergi Müfettişleri Derneği o haberlere tepki gösterdi
Vergi Müfettişleri Derneği o haberlere tepki gösterdi
'Emekli Yılı'nda emekli indirimleri neler?
'Emekli Yılı'nda emekli indirimleri neler?
'Öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiası yalanlandı
'Öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiası yalanlandı
Bakan Fidan: 'Ankara Süreci' devam ediyor ve bizler kararlıyız
Bakan Fidan: 'Ankara Süreci' devam ediyor ve bizler kararlıyız
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2024 Yılı İkinci Dönem Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 22:05, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 22:13
Yazdır
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı

2024 yılı İkinci Dönem Aile Birliği Mazeret Atama Planlaması kapsamında; Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin (kurum ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları dahil) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3'üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 26 ve 41'nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve Komisyon atamalı personelden;

1)Bulunduğu yerdeki hizmet süre şartını taşımayan: 136
2)Eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 41
3)Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 133
4)Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 61
5)Aynı il içerisinde veya sadece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 41
6)Atanma/Yerleştirme talebinde bulunup talebinden feragat, görevinden istifa eden: 3

olmak üzere atanma/yerleştirilme talebinde bulunan toplam 415 personelin atanma şartlarına haiz olmaması sebebiyle atanma/yerleştirilme talepleri olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Atanma/Yerleştirilme şartlarına haiz olan 873 personelden;

1)Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun birbirine yakın olması nedeniyle: 86
2)Bulunduğu kurumda hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle: 94

olmak üzere toplam 180 personelin talebi olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda atanma talep eden Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 693 personelin ataması/yerleştirilmesi/görevlendirilmesi yapılmıştır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair listeye ekte yer verilmiştir. Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiş olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Kararname kapsamında yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak personelin taleplerini 19.08.2024 - 23.08.2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde UYAP sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personellerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ek-1 Bakanlık Atamalı Personel Listesi
Ek-2 Komisyon Atamalı Personel Listesi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber