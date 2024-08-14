Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?

9 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına bir aydan daha az bir süre kalırken velilerde kırtasiye alışveriş telaşı başladı.

Sırt çantası, kalem kutusu, suluk, defter derken listeyuzayıp gidiyor. Veliler kırtasiye alışverişinde zamlı fiyatlarla karşılaşıyor.

Geçen yıl bir okul çantası yaklaşık bin liraya doluyordu. Ancak bu sene sadece bir sırt çantasının fiyatı bin lira.

"YÜZDE 70'E VARAN FİYAT ARTIŞLARINA RASTLIYORUZ"

Zamlarla ilgili konuşan Kırtasiyeci Ebuzer Sayar, "Hem yerli üretim açısından hemde ithal olarak düşünürsek yüzde 30 ila yüzde 60 hatta yüzde 70 e varan kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarına rastlıyoruz" diye konuştu.

Fiyat artışından şikayetçi olan bir veli, "Geçen sene 2 çocuğuma kırtasiye için 15 bin civarında ödemiştim şu an bir çocuğumun kırtasiye ücretine 20 bin üzeri düşünüyorum" dedi.

Bir başka veli ise "Geçen seneye göre fiyatlar baya bir yükselmiş devletten ricamız KDV değerlerini indirmeleri velilere yardımcı olmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

OKUL ÇANTASI KAÇ LİRAYA DOLUYOR?

Peki bu yıl bir okul çantası ortalama ne kadara doluyor?

Bir ilkokul öğrencisi için çanta hazırlayacağız ve en temel alınması gereken ürünleri koyacağız. Ürünlerin vazgeçilmezlerinde biri de sırt çantası bin lira.

İlkokul öğrencisi olduğu için defter bolca gerekiyor. 4 tane defter yanına da da 5 tane kalem bunların toplamı 600 lira.

Beslenme çantası olarak aralarından en uygununu seçtik. Fiyatı 300 lira civarında.

Kalem kutusu da gerekiyor. Yine en uygun fiyatlı olanlardan birini seçtik bu da 250 lira.

Yaklaşık bizim sırt çantamız 2 bin liraya doldu.

Geçen yıl sırt çantası ortalama 500 liradan, kalem kutusu da 65 liradan satılıyordu.