Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, Gökhan A'yı gözaltına alıp emniyete götürdü. Yaralı kadın ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net