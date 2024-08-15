Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni dönemde aile hekimliğini ön plana çıkaracaklarını ve 27 bin aile hekiminin birer "sağlık danışmanı" olarak çalışacağını söyledi. Memişoğlu, "Aile Sağlığı Merkezlerimiz ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını (hastaneleri) entegre edeceğiz" dedi.

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, Bakanlığın yol haritası hakkında şu bilgileri verdi:

AİLE HEKİMLİĞİNE BAŞVURU ÖZENDİRİLECEK

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken, vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Aile sağlığı merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve merkezlerimiz ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz.

ANA POLİTİKA DOĞRULTUSU

Bakanlık görevine başladığımda ilk gittiğim yer Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkeziydi, ikincisi eczaneydi. Güçlendirme sadece Bakan olarak benim veya Bakanlık olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bunu toplumsal politika haline getireceğiz, Bakanlığımızın ana politikası yapacağız. Sağlık sisteminin hem sağlık çalışanları hem de toplum açısından daha da iyi noktaya gelmesi amacıyla çalışacağız. İnsanlar kendi sağlığını korumak için yardımcı olmuyorsa kamu otoritesi ne yaparsa yapsın başarılı olamaz, çünkü toplumun buna inanması ve inandırılması gerekir.

O ALGI YANLIŞ

Şehir hastanelerine 'sağlığın fiziksel şaheserleri' diyorum. Şehir hastanelerini Türkiye'nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil, Türkiye'nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir hastanelerinde yalnızca destek hizmetleri firmalar tarafından yönetiliyor. Özel sektörün gelişmesi kamunun ilerlemesine de destek sunuyor. Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir, ancak hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak yanlış.

RİSKLERİ KALDIRMALIYIZ

Bugün bağımlılık ve kilo dediğimizde bunlar toplumun risklerinden en önemli iki tanesi ve hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Bu riskleri toplumla beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor, bu noktada sizin çok önemli bir etkiniz olacağını düşünüyorum.

Her yaştan insana koruyucu sağlığı anlatmayı ve uzun vadede toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Riskleri toplumla beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor.

POZİTİF DESTEK

Hekimler kendilerini değerli hissetmek ister, bunu hep beraber sağlamamız gerekiyor. Hekim değerli hissederse her şey değişir, daha büyük özveriyle çalışır, hastasına da bize de sağlık sistemimize de sahip çıkar. Hekimlik yapanlara, kendisini mesleğine adayıp severek icra eden insanlarımıza, vatandaşlarımıza duygusal anlamda da her türlü desteği verebilecek meslektaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Mesleğini iyi yapan herkesi pozitif algıyla desteklemeliyiz. İyinin takdir gördüğü ve daha da değerli hissettirildiği yapı inşa edeceğiz.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜLKEMİZİN LOKOMOTİFİ

Türkiye, COVID-19 pandemisinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görüldüğü gibi hem insan gücü hem de altyapı olarak dünyaya örnek olacak sağlık sistemine sahip. Enerji, turizm, savunma sanayi gibi sağlık sektörü de ülkemizin lokomotifi. Ülkemizin sağlık bilgisini ve bilimini üretebilecek, teknolojisini ve malzemesini yapabilecek kapasitesi var. Sadece çarkı döndürmek için biraz organizasyonel desteğe ihtiyacı var.

SUİİSTİMALE İZİN VERMEYECEĞİZ

Ben sadece kamunun değil tüm sağlığın bakanıyım. Özel sektörün de büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Sağlık kamu hizmeti. Özel sektör eliyle işletilen sağlık kuruluşları da kamu hizmeti veriyor. Yalnızca işletme ve finansman yönünden farklılar. Sağlıkla ilgili tıbbi gereklilik haricinde işlem yapan tüm kuruluşlar kamu özel fark etmeksizin denetlenir ve cezalandırılır. Bazen şikayet üzerine, bazen rutin bazen de habersiz denetleme yapılır. Bu konuda oldukça iyi bir altyapıya sahibiz. Sağlığın suiistimaline izin vermeyeceğiz. Bizim kontrolümüzde sağlığı kamu hizmeti olarak gören bir özel sektörü teşvik edeceğiz.

85 MİLYON İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Algı yönetmekten çok işimizi yöneteceğiz. Sosyal medyada görünürlük açısından benden çok Sağlık Bakanlığı'nı göreceksiniz. Kişisel sosyal medyamı ben yönetiyorum ve ben yöneteceğim. Mümkün olduğu kadar polemikten uzak durmak, enerjimizi kavgaya ve geçmişe harcamamak istiyoruz. Sağlıkta doğruları daha çok ifade edecek, hizmet sunanların hizmetkarı olacak ve 85 milyon için çalışacağız.

İLAÇTA SIKINTI YOK

Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda alarm durumumuz söz konusu değil. Eczanelerde ilaç temini konusunda sorun bulunmuyor.

İSTİHDAMA GÖRE PLANLAMA

Bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalışıyoruz. İstihdama göre planlamalar yapacağız ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceğiz.