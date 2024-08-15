Brent petrolün varil fiyatı 79,89 dolar

10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
AK Parti 23 yaşında
AK Parti 23 yaşında
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 79,89 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,89 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 09:18, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:18
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 79,89 dolar

Dün 81,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artarak 79,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,16 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol talebi görünümüne ilişkin iyimserlik ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ABD'de enflasyonun temmuzda yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentiler kuvvetlendi. Bu durum, ABD ekonomisine ilişkin endişeleri giderirken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde petrol talebinin artacağı algısını da güçlendirdi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin piyasalarda yol açtığı arz endişeleri de fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlıyor.

Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artmasına rağmen ülkede benzin stokları yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 81,09 ile 82,91 dolar aralığının direnç, 79,27 ile 77,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber