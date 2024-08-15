Dolar 33,62 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,5540 33,5550 33,6190 33,6200 Avro 37,0260 37,0270 36,9870 36,9880 Sterlin 43,1190 43,1320 43,1580 43,1710 İsviçre frangı 38,8340 38,8490 38,5610 38,5640 ANKARA ABD doları 33,5240 33,6040 33,5890 33,6690 Avro 36,9860 37,0660 36,9470 37,0270 Sterlin 43,0590 43,2690 43,0980 43,3080