Dolar 33,62 TL'ye yükseldi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 17:19, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,5540
|33,5550
|33,6190
|33,6200
|Avro
|37,0260
|37,0270
|36,9870
|36,9880
|Sterlin
|43,1190
|43,1320
|43,1580
|43,1710
|İsviçre frangı
|38,8340
|38,8490
|38,5610
|38,5640
|ANKARA
|ABD doları
|33,5240
|33,6040
|33,5890
|33,6690
|Avro
|36,9860
|37,0660
|36,9470
|37,0270
|Sterlin
|43,0590
|43,2690
|43,0980
|43,3080