10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
AK Parti 23 yaşında
AK Parti 23 yaşında
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor

Yüksek faiz ortamının sürdürülmesinden en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv geldi. Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 17,5 geriledi. Buna karşın ilk yedi aylık süreçte düşüş görülmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 11:07, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:14
Yazdır
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor

Quick Finans ve SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan 2. El Oto Raporu, temmuzda otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet olduğunu ortaya koydu. İlk yedi aylık süreçte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 672 bin 18 adet olarak gerçekleşti.

Geçen aya göre ise yüzde 11,48 gerçekleşen daralmaya, haziranda güvenlik paketine geçiş dolayısıyla yapılan yoğun indirim ve finansman kampanyalarının da etkisiyle talebin öne çekilmesi neden olarak gösteriliyor.

İkinci elde piyasa canlanır mı?

İkinci el oto pazarında 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan B, C, D, E segmenti araç satışlarında temmuzda, haziranın iş günü açısından daha kısa olmasına bağlı olarak yüzde 20 rakamsal bir yükseliş yaşandı. Diğer taraftan, 2023'ün ilk 7 ayı ile karşılaştırıldığında ise satışlarda yüzde 14 düşüş gözlemlendi.

İkinci el oto araç satıcılarına göre, sıfır araçlarda beklenen fiyat artışları nedeniyle 2. el araçta, özellikle düşük km ve genç yaştaki araçlar başta olmak üzere piyasanın canlanması bekleniyor.

Haziranda 17 bin 454 adet satılan sıfır araç muadili B, C, D ve E segment ikinci el araç sayısı, hazirandaki 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle temmuzda yüzde 39 artarak 24 bin 312 adede ulaştı.

Sıfır araçların stokta kalma süresi uzadı

Sıfır araç kampanyalarını kaçıranlar, fiyatların artmaya başlamasıyla ikinci ele yöneldi. 2023-2024 model sıfır muadili araçlar için haziran ayında 38 gün olan stokta kalma süresi ise temmuzda 41 gün oldu. İkinci el araç fiyatları yıl boyunca olduğu gibi temmuz ayında da yatay seyrini koruyor.

2024'ün haziran ayında 45 bin 634'lük satış adediyle dip noktayı gören ikinci el ticari araç pazarı, temmuzda 59 bin 190 adede ulaşarak geçen aya göre yüzde 30, 2023'ün haziran ayına göre ise yüzde 10 artış gösterdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber