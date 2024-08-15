Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin: 'Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır.' açıklaması geldi.
DSÖ'nün M çiçeği hastalığının uluslararası bir öneme sahip olduğunu hatırlaması üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye'de M Çiçeği vakasının görülmediğini bildirdi.
Bakanlık X hesabından yaptığı açıklamada: '14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.
Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.' İfadelerine yer verildi.
14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 15, 2024
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox).