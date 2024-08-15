Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 13:58, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:59
Turgay Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Darıveren Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Aysun Özdemir ve Neşet Özdemir (66) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Neşet Özdemir müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.