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İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti

arabam.com verilerine göre, ikinci el araç reel fiyatlarında düşüş geçen ay da sürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 17:34, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:43
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İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, arabam.com, Temmuz 2024 ikinci el araç piyasası verilerini açıkladı.

Şirketin ilan fiyatlarını baz alınarak oluşturduğu aylık fiyat endeksine göre, cari araç fiyatlarında ciddi bir değişiklik olmazken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda temmuzda hazirana göre yüzde 3,7'lik düşüş yaşandı. Bu durum, ikinci el araç piyasasındaki fiyat düşüş trendinin devam ettiğini ortaya koydu.

Sıfır kilometre kampanyalarından yararlanmak isteyen ikinci el araç sahiplerinin, araçlarını hızlı satmak adına ilanlarda biraz daha uygun fiyatla araç ilanı verdikleri tahmin ediliyor.

Temmuzda sıfır kilometre araçların satışında ise artış olmadı. Şirket verilerine göre, temmuzda 200 bin 1-300 bin kilometre aralığındaki araçların ilan oranı 2 puan artarken, 500 bin liraya kadar olan araç ilanlarının oranı da 1,8 puan arttı.

Geçen ay şirketin ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise temmuz ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Passat, Polo, Corsa ve Civic oldu.

- "Fiyatlarda yatay bir seyir gözlemledik"

Geçen ay ilanlarda düşük fiyatlı araç oranının arttığı gözlemlendi. 500 bin liraya kadar olan araçların oranı 1,8 puan artış gösterdi ve ilanların yüzde 48,3'lük kısmını oluşturdu.

500 bin 1 lira-600 bin lira aralığındaki araçlar, ilanların yüzde 11,3'ünü oluşturdu. 600 bin 1 lira-1 milyon lira aralığındaki araçların oranı yüzde 27,5 olurken, 1 milyon liranın üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 12,9 oldu.

Gözlemlenen ilan artışı incelediğinde de kilometresi yüksek olan araçların, artan ilan sayısı içindeki oranının diğerlerine göre daha fazla olduğu tespit edildi.

1-300 bin kilometre aralığındaki araçların ilanı yüzde 2 artış göstererek ilanların yüzde 31'ini oluşturdu. 50 bin kilometreye kadar olan araçlar, ilanların yüzde 12'sini oluştururken, 50 bin 1-100 bin kilometre aralığındaki araçlar ilanların yüzde 11'ini oluşturdu.

100 bin 1-200 bin kilometre aralığındaki araçlar yüzde 32 oranında yer aldı. 300 bin kilometrenin üzerindeki araçlar ise ilanların yüzde 13'üne sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Trink sat! ve arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, geçen ay ikinci el cari araç fiyatlarında yatay bir seyir gözlemlediklerini belirterek, "Sıfır kilometre araç kampanyalarının devam ettiği bu dönemde, özellikle 1 milyon lira altındaki araçlarda pazarın daha hareketli olduğunu, üzerinde ise ilgilinin bir miktar sıfır araçlara kaydığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde sıfır kilometre araçların fiyatlarının artmasına neden olacak ekonomik gelişmeler yaşanmadığı takdirde ikinci el pazarında fiyatların yatay seyrinin devam edeceğini öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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