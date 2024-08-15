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Motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 18:57, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 19:08
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Motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

M.F.A. (29) idaresindeki 58 AEB 355 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Çobanlı köyü mevkisinde A.D. (63) yönetimindeki 58 EP 376 plakalı traktör ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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