Maymun çiçeği virüsü İsveç'e sıçradı

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun tamamının ortak yurdudur
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun tamamının ortak yurdudur
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ana sayfaHaberler Sağlık

Maymun çiçeği virüsü İsveç'e sıçradı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçradı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 19:19, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 19:56
Yazdır

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da görüldü. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, "Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik" dedi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

DSÖ, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber