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BM: Gazze'de 40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 40 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğinin "resmen doğrulandığını" bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 20:46, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:14
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BM: Gazze'de 40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "Türk, bugünün dünya için kasvetli bir dönüm noktası olduğunu, Gazze Sağlık Bakanlığına göre 40 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğinin resmen doğrulandığını ve ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Farhan Haq, Volker Türk'ün, bunun "akıl almaz bir durum olduğu" ve büyük ölçüde İsrail Savunma Kuvvetlerinin savaş kurallarına uyma konusundaki "tekrarlayan başarısızlıklarından kaynaklandığı" yönündeki düşüncelerini aktardı.

Gelinen noktada, son 10 ayda Gazze'de her gün ortalama 130 kişinin öldürüldüğü bilgisini paylaşan Haq, BM Genel Sekreteri Antonoio Guterres'in de bu konuda Yüksek Komiser Türk'ün endişelerini paylaştığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı şunları kaydetti:

"Ancak elbette bu sayının bir tahmin olduğunun da farkındayız ve hala kayıp olan, enkaz altında kalmış veya ölmüş olabilecek rahatsız edici derecede yüksek sayıda insan olduğu göz önüne alındığında, bu sayının eksik sayılmış olması da mümkün. Genel Sekreter'in bakış açısına göre, bu, şu anda neden bir ateşkese ihtiyacımız olduğunun ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasının ve engellenmemiş insani yardımın gerektiğinin bir başka nedenidir."

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 629 Filistinli hayatını kaybetti.

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