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Uzunköprü'de ölü köpeklerin bulunmasında 4 şüpheli serbest

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 22:00, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 22:32
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Uzunköprü'de ölü köpeklerin bulunmasında 4 şüpheli serbest

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu gözaltına alınan Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları G.K, S.D, Ö.B. ve A.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek incelemiş, yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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