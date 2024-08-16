Uzunköprü'de ölü köpeklerin bulunmasında 4 şüpheli serbest
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu gözaltına alınan Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları G.K, S.D, Ö.B. ve A.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek incelemiş, yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.