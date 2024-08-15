Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

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