16 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

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Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
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Adalet Bakanlığı: Ümit Özdağ'ın iddiaları tamamen asılsızdır
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
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Merkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldı
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Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun ortak yurdudur
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'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
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Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
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Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
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ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
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Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
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Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
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Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
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Ankara'da servis ücretlerine zam
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Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
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Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
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Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
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16 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

16 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 00:00, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:03
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16 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanacak.

(14.00)

- Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri, dijital gündemde yaşanan güncel gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

(10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri basın toplantısına katılacak, Tersane İstanbul'da açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.00-14.45)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini ve ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi yapı izin istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basın tanıtımına, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'ne katılacak.

(Muğla/10.00/Antalya/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Konya/21.00)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.00)

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