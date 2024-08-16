16 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basın tanıtımına, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'ne katılacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini ve ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

- Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri, dijital gündemde yaşanan güncel gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

- TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanacak.

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