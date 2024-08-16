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AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından AK Parti'de, kongre hazırlıkları başladı. Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 07:45, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 06:44
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AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak

AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kongre hazırlıkları başladı. 3 Eylül'de yapılması planlanan MKYK toplantısında kongre kararı alınması bekleniyor.

Karar, toplantıda üyelere ve genel başkana arz edilecek. Daha sonra olağan süreçteki takvim işletilecek. İlk başta beldeler, daha sonra ilçeler, ardından il kongreleri ve en son büyük kongre yapılacak. Böylelikle AK Parti 8'inci olağan kongresini icra etmiş olacak.

Kongreler ile birlikte ülke genelinde kadrolar gözden geçirilecek, yenilenecek, tazelenecek ve gerekli yerlere takviyeler yapılacak.

AK Parti olağan kongreleri normalde bir yıl sürüyor. Bu defa standart kongre sürecinin dışına çıkılacak. 2025 ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak. İstişareler geniş tutulacak, toplumsal kesimlerin kanaatleri alınacak. Sadece kadro değişikliği değil geniş toplumsal kesimlere açılım yapılacak. İstişare mekanizması dinamik tutulacak. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'daki değişim inisiyatifi Erdoğan'da olacak. Erdoğan İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.

Eylül ayında kongre heyecanına paralel olarak "Türkiye Buluşmaları" başlatılacak. Buluşmalarda; bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri ile 81 şehre çıkarma yapılacak.

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