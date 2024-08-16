Gaziantep'te halı fabrikasında yangın

Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Yangına 200 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale ediliyor.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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