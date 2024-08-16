Aydemir Akbaş entübe edildi

88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua istemişti.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, yoğun bakıma alındığı öğrenilen Akbaş entübe edildi.

Akbaş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Daha önce de gırtlak kanserini yenen Akbaş, geçen yıl tekrar kansere yakalandığını duyurmuştu.