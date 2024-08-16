Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 17:30, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,6190
|33,6200
|33,7000
|33,7010
|Avro
|36,9870
|36,9880
|37,0600
|37,0610
|Sterlin
|43,1580
|43,1710
|43,4420
|43,4530
|İsviçre frangı
|38,5610
|38,5640
|38,8140
|38,8170
|ANKARA
|ABD doları
|33,5890
|33,6690
|33,6700
|33,7500
|Avro
|36,9470
|37,0270
|37,0200
|37,1000
|Sterlin
|43,0980
|43,3080
|43,3820
|43,5920