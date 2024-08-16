Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,6190 33,6200 33,7000 33,7010 Avro 36,9870 36,9880 37,0600 37,0610 Sterlin 43,1580 43,1710 43,4420 43,4530 İsviçre frangı 38,5610 38,5640 38,8140 38,8170 ANKARA ABD doları 33,5890 33,6690 33,6700 33,7500 Avro 36,9470 37,0270 37,0200 37,1000 Sterlin 43,0980 43,3080 43,3820 43,5920