Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Yurt içinde de gram altın 2 bin 700 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla değer kazanarak 2 bin 492 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.

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