Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.



MÜDAHALEYE GİDEN 2 ORMANCI KAZA GEÇİRDİ

Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.



ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü. Öte yandan yangın bölgesinde müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale ikinci gününde de sürerken, acı tablo günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar dron ile havadan görüntülendi.



TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadele son durumla ilgili bilgi verdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "3 dakika içerisinde yangına müdahale edildi. 9 uçak 12 helikopter ile müdahale başladı. Mücadelemiz meyvesini verdi. Yangın kontrol altına alındı" dedi.



"700 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ"

Bakan Yumaklı Çanakkale'deki yangının yol kenarındaki elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı.

Çanakkale'de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

Bakan Yumaklı "700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız daha sonra alan çalışması ile netleştirecekler. 18 Haziran'daki yangının devamı niteliğinde gibi oldu. Onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan etkilenmiş oldu. Bu son olsun artık bundan sonrası için herkesin hassasiyetini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.