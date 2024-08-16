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Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!

Dilan-Engin Polat davasının başlamasına günler kala davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Gizli tanık, dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderip "Yasa dışı bahsin tüm detaylarını biliyorum. Şu an İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye teslim edeceğim." dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 11:22, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:23
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Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ederken kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Gizli tanık, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buzdağının hepsini teslim edeceğim." dedi. 3 sayfalık mektupta kritik bilgilerin yer aldığı öğrenildi.

KENDİ KURDU, EŞİ YÖNETİYOR!

Bahis sitelerini, kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlatan kişi, kazandığı paraları da teslim edeceğini söyleyip "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim." dedi.

Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenilen gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.

Yasa dışı bahis ve işleyiş hakkında tüm bilgileri teslim etmeyi taahhüt eden gizli tanık, kendi yaptığı program sayesinde birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyledi.

Tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti.

Nakil işleminin gerçekleşmesinin akabinde 24 saat içinde eşinin teslim olacağını ve İsviçre'de bulunan tüm delilleri vereceğini belirtti.

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