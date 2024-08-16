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MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. Duayen isimlerin eğitim ailesi için seferber olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığınca, okul ile aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisinin adını veliler koydu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 11:32, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:44
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Duayen isimlerin eğitim ailesi için seferber olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığınca, okul ile aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisinin adını veliler koydu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, velilerin sorumluluk duyguları artırılarak okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

"Velivizyon" platformunda yer alan ve yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümden oluşan dizinin tanıtımı için Bakan Tekin'in yanı sıra sanatçılar ve velilerin katılımıyla Ankara'da tören düzenlendi.

Bakan Yusuf Tekin, Velivizyon platformunda yayımlanacak dizinin adını henüz koymadıklarını belirtmesi üzerine, salonda bulunan velilerden gelen isim önerileri ve yapılan oylama sonucunda dizinin adı "Ailem" olarak belirlendi.

"Öğretmen, ebeveyn, çocuklar hep beraber 86 milyonluk kocaman bir aileyiz" diyen Bakan Tekin, böylece velilerle birlikte bu dizinin adını "Ailem" koyduklarını kaydetti.

Eğitim öğretim süreçlerinde ailenin önemine değinen Bakan Tekin, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılında önemeli başlıktan biri olan "Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolü" konusunu çalışmalarının merkezine aldıklarını bildirdi. Tekin, böylece eğitim öğretim sürecinin merkezine aileyi yerleştirmek istediklerini belirtti."Ailem" dizisi 8-10 dakikalık bölümlerden oluşuyor

"Velivizyon" platformunda, 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık bölümlerden oluşan dizinin yapımcılığını Müge Severcan üstlendi.

Danışmanlığı ile jenerik müziği sözlerini Doç, Dr. İbrahim Sartaş'ın yaptığı dizide Nevra Serezli ve Zihni Göktay'ın yanı sıra Volkan Severcan, Didem İnselel, Ziya Kürküt, Şebnem Özinal, Zuhal Yalçın, Mina Ünsür, Ömer Vatanartıran, Adin Külçe, Ekin Pasvanoğlu, Ada Nizamoğlu, Asya Ağaca, Doruk Günaydın, Cansın Özyosun, Gülen Karaman, Selen Severcan, Sefa Zengin, Gülçin Gülrek, Yağmur Çokgenç, Ümit İlban, Ferdi Alver ve Umut Temizaş rol alıyor.

Dizi film, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başladı. Dizi, ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak.

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