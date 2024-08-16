Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz. "

"Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.

Bakan Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğine işaret etti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

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