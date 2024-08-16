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Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı

Denizli'nin Çal ilçesinde dün akşam birlikte yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince, acı gerçek sabah ortaya çıktı. 200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden aile fertlerinin cansız bedenleri, saatler süren çalışmaların ardından çıkartıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 17:48, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:49
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Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde yaşayan Adnan Tekeci (61), eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı (75), dün öğleden sonra saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Sakızcılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir balık restoranında yemek yemek için Adnan Tekeci'nin kullandığı 20 NF 305 plakalı otomobille yola çıktı. Gidiş yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, Sakızcılar Mahallesi Darıdere mevkiinde virajı alamayarak 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ailenin geri dönememesi üzerine endişelenen yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Gerçeği uçurumdan yükselen duman ortaya çıkardı

Bu sabah erken saatlerde bölgeden geçen vatandaşlar, uçurumdan yükselen küçük bir dumanı fark edip bölgeyi kontrol ettiklerinde acı gerçek ortaya çıktı. Hurdaya dönen otomobilin uçurumun dibinde görülmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araca ulaşan ekipler, otomobildeki Adnan Tekeci, eşi Hatice Tekeci, kayınpederi Osman Nalçacı ve eşi Kerime Nalçacı'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ölen dört kişiye ait cenazelerin uçurumdan çıkartılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlattı.

Sürücünün cenazesi şelaleden alındı

Halatlar yardımıyla sarp araziden inen ekipler, uzun uğraşlar sonucu önce Hatice Tekeci ve annesi Kerime Nalçacı'nın cansız bedenlerini karayoluna çıkardı. Uçuruma yuvarlanan araçtan savrulan Osman Nalçacı'nın cenazesi de saatler süren çalışmaların ardından çıkartıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Adnan Tekeci'nin cenazesinin ise Ağlayan Kaya Şelalesinden çıkartılmasına karar verildi. Şelale bölgesinden uçuruma ulaşan ekipler, yürüyerek cenazeye ulaşabildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu sarp uçumdan çıkardığı cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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