Türkiye'de hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklara uyarı

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

"Ankara 29-37, İstanbul 31-33, İzmir 33-36, Konya 28-36, Antalya 33-39, Adana 35-37, Kocaeli 32-35, Bolu 30-33, Samsun 30-32, Trabzon 28-30, Tokat 30-40, Erzurum 28-33, Diyarbakır 38-42, Hatay 33-36."

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcaklıkların en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 45,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.