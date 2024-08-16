Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS ÖZYES'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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