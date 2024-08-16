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Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 19:33, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 19:41
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Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katıldı.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sabah saatlerinde su altı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.

Helikopter ve AFAD ekiplerinin dron ile arama yaptığı çalışmalara zaman zaman hava şartları nedeniyle ara verildi.

Çalışmalar kapsamında, kaybolanlardan Esmanur Gülcan'dan sonra Hülya Mütevelli'ye ait olduğu değerlendirilen ikinci ceset de bulundu. Cide açıklarında ulaşılan ve Gideros Koyu'ndan ekiplerce çıkarılan cesetler, kimlik tespit çalışmaları için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, ROV cihazıyla yaptıkları aramada tekne batığını da tespit etti. Batık, cihazla görüntülendi.

Ekipler, tekne ve cesetlerin bulunduğu bölgede teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'nu aramaya devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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