Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 19:54, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:36
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.
Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.
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