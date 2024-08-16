Türkiye'den Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki

Bakanlık, sosyal medya platformu X'teki hesabından, Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'ye yönelik X'teki paylaşımına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir." ifadesini kullandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Katz, son paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin oğulları arasında ihtilaf yaşandığı iddiasında bulunmuştu.