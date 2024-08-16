20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları neden açıklanmıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı, açılan davalar sonuçlanmadığı için 20 bin öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçlarını açıklamadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 21:29, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:31
20 bin öğretmen atama mülakatları sona erdi. Bakanlık sendikaların açtıkları davalar sonuçlanmadığı için sonuçları açıklamadı.
memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; dava
sonucu yüzde 50 mülakata iptal kararı çıkarsa, bu sefer mevzuatta yer aldığı
üzere yüzde 100 mülakat puanıyla atama durumu söz konusu olacak. Kısacası sonuçlar
için davaların akıbeti bekleniyor.