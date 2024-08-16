20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları neden açıklanmıyor?

20 bin öğretmen atama mülakatları sona erdi. Bakanlık sendikaların açtıkları davalar sonuçlanmadığı için sonuçları açıklamadı.

memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; dava sonucu yüzde 50 mülakata iptal kararı çıkarsa, bu sefer mevzuatta yer aldığı üzere yüzde 100 mülakat puanıyla atama durumu söz konusu olacak. Kısacası sonuçlar için davaların akıbeti bekleniyor.



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