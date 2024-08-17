Bakan Yumaklı'dan gece görüşlü helikopter açıklaması

Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı
Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı
Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL
Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL
Sosyal Medya platformlarının Türkiye'deki takipçi sayıları
Sosyal Medya platformlarının Türkiye'deki takipçi sayıları
'Üniversite öğrencisi eğitimi için böbreğini satmak istedi' iddiası yalanlandı
'Üniversite öğrencisi eğitimi için böbreğini satmak istedi' iddiası yalanlandı
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Yumaklı'dan gece görüşlü helikopter açıklaması

İzmir'de çıkan yangınları yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki gece görüşlü helikopterlere dair detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı "Hava araçları yangını söndürmez. Sadece şiddetini azaltır. Yerdeki arkadaşları, siz belki onları ışıklarından görüyorsunuz. Yangını o arkadaşlar söndürür." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 09:23, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:22
Yazdır
Bakan Yumaklı'dan gece görüşlü helikopter açıklaması

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi müdahale etti.

Geçtiğimiz saatlerde İzmir'e ulaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinden son durumu aktardı.

"HAVA ARAÇLARI YANGININ ŞİDDETİNİ AZALTIR, KARA EKİPLERİ SÖNDÜRÜR"

Bölgede gece görüşlü helikopterlerin bulunmadığına dair iddiaları yanıtlayan Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Bahsetmiş olduğumuz bu hususlardan dolayı, hava araçlarımızı çıkan yangınların tamamında kullanıyoruz. 3 gece görüşlü helikopterimiz çalıştı. Ancak onların da bir uçuş süresi var. Pilotların dinlenmesi var. İkmal yapacaklar, iniyorlar ve kalkıyorlar. Şu an için sabaha kadar gece görüşlü herhangi bir şey çalışmayacak. Zaten ihtiyaç da yok. Şu anda arkada gördüğünüz yerde arkadaşlar hattı oluşturmuş vaziyette.

Hava araçları yangını söndürmez. Sadece şiddetini azaltır. Yerdeki arkadaşları, siz belki onları ışıklarından görüyorsunuz. Yangını o arkadaşlar söndürür. Yeri geldiğinde 1 kilometre hortum çekerler. Alevlerin arasında onu söndürürler. Tepe yangını denilen bir şey var, ağaçların üst kısmının yanması. Onlara hava araçları su attıklarında aşağı indirir, ama en önemlisi de bu kara ekipleri yangını söndürür. Her yerde böyledir. Elbette ki önemsiz demiyorum. Ama birisi birisinin alternatifi değildir, tamamlayıcısıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber