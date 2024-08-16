Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali İlingi ve Ali Baynaz hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.