Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım

Çinli batarya üreticisi Ganfeng LiEnergy ve Yiğit Akü (YIGIT), lityum pil alanında işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu kapsamda Türkiye'de ortak bir girişim şirketi kurulacak.

Kurulacak şirket, yaklaşık 500 milyon dolarlık toplam yatırımla Türkiye'de 5 GWh lityum pil üretim kapasitesi kurmayı amaçlıyor.

400 yeni istihdam



5 GWh tasarım kapasitesine sahip olacak fabrika, lityum pil hücresi üretim hatlarını içerecek ve pazar geliştirme planına uygun olarak belirlenecek pil paketi üretim hatlarını bünyesinde bulunduracak.

Tesisin, 132.200 metrekare kapalı alandan oluşması, toplam ekipman yatırımının yaklaşık 202,1 milyon dolar seviyesinde olması ve personel sayısının da 400 olması bekleniyor.

Anlaşma lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konularını kapsıyor.