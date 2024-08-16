Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları neden açıklanmıyor?
20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları neden açıklanmıyor?
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı
Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı
Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL
Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL
Sosyal Medya platformlarının Türkiye'deki takipçi sayıları
Sosyal Medya platformlarının Türkiye'deki takipçi sayıları
'Üniversite öğrencisi eğitimi için böbreğini satmak istedi' iddiası yalanlandı
'Üniversite öğrencisi eğitimi için böbreğini satmak istedi' iddiası yalanlandı
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım

Çinli batarya üreticisi Ganfeng LiEnergy, lityum pil alanında işbirliğine gitti. İki şirketin anlaşmasına göre Türkiye'de ortak bir şirket kurulacak. Şirketin odağında lityum pil üretimi, depolaması ve yönetimi olacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 23:45, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:46
Yazdır
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım

Çinli batarya üreticisi Ganfeng LiEnergy ve Yiğit Akü (YIGIT), lityum pil alanında işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu kapsamda Türkiye'de ortak bir girişim şirketi kurulacak.

Kurulacak şirket, yaklaşık 500 milyon dolarlık toplam yatırımla Türkiye'de 5 GWh lityum pil üretim kapasitesi kurmayı amaçlıyor.

400 yeni istihdam

5 GWh tasarım kapasitesine sahip olacak fabrika, lityum pil hücresi üretim hatlarını içerecek ve pazar geliştirme planına uygun olarak belirlenecek pil paketi üretim hatlarını bünyesinde bulunduracak.

Tesisin, 132.200 metrekare kapalı alandan oluşması, toplam ekipman yatırımının yaklaşık 202,1 milyon dolar seviyesinde olması ve personel sayısının da 400 olması bekleniyor.

Anlaşma lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konularını kapsıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber