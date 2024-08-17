17 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
17 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılacak.
(Nevşehir/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı ile Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'na iştirak edecek.
(Muğla/14.30/16.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Malatya/11.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin Edirne İl Başkanlığını ve Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.
(Edirne/12.00/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, AK Parti Kırklareli İlçe Başkanları ve AK Parti Kırklareli İl Danışma Meclisi ile toplantı yapacak.
(Kırklareli/11.00-15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
GÜNCEL
1- Marmara Depremi'nin 25. yılı
- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.
(Kocaeli/Yalova/Sakarya/03.02)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına; Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/19.15/Adana/İzmir/21.45)
2- Trendyol 1. Lig'in 2. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü ve Manisa FK-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/17.00/Erzurum/19.15/Manisa/21.45)
3- Voleybol 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
(Sofya/18.30)