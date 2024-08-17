Antalya'da kağıt fabrikasında yangın

Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atatürk Mahallesi'nde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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