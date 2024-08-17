Antalya'da kağıt fabrikasında yangın
Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 09:34, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:35
Atatürk Mahallesi'nde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.
Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.