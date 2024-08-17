Bursa'da bir evde top mermisi bulundu
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde ihbar üzerine bulunan Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 09:49, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:49
İlçeye bağlı Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasının evinde top mermisi olduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı sevk edildi.
Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.
A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.