AFAD: Vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmektedir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son bir haftada, ülke genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre olası can kayıplarının önüne geçmek için yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, güvenli alanlara tahliye edildi.

Buna göre İzmir'de bin 430, Manisa'da bin 475, Bolu'da 516 ve Aydın'da 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.