AFAD: Vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmektedir
AFAD, orman yangınları sebebiyle tahliye edilen kişi sayısını açıkladı. Son bir haftada 131 orman yangını çıktığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 11:40, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:40
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son bir haftada, ülke genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldiğini kaydetti.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre olası can kayıplarının önüne geçmek için yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, güvenli alanlara tahliye edildi.
Buna göre İzmir'de bin 430, Manisa'da bin 475, Bolu'da 516 ve Aydın'da 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.