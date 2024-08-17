Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Türkiye'de konut satışlarının temmuzda yüksek faize rağmen %16 yükselmesi üzerine dikkatler bu alana çevrildi. Sektör temsilcileri 'düşük fiyat-yüksek kira' dönemi yaşandığını belirterek, konuta ilginin sürebileceğini belirtiyor. İlgi, özellikle büyükşehirlerde. Verilere göre Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir, Gaziantep ve Konya gibi büyükşehirlerde yıllık kira getirisi %8'in de üzerine çıkarak, son yılların en yüksek kazancını vadediyor.
Konut piyasasında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen hafta açıklanan rakamlara göre Türkiye'de konut satışları temmuzda 127 bin 88 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %16 ve bir önceki aya göre de %15'lik bir yükselişe işaret ediyor.
1 YILDA %14,30'LUK REEL DÜŞÜŞ
Cuma günü TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine bakıldığında; son bir yıllık süreçte konut fiyatları %38,70 oranında yükseldi. Ancak reel olarak konut fiyatlarında bir yılda ortalama yüzde 14,30'luk gerileme yaşandı. Bu arada son bir aylık süreçte konut fiyatlarındaki artış yüzde 0,9o oldu.
FAİZLER YÜKSEK SEYREDİYOR
Kredi faiz oranlarında yüksek seyir devam ediyor. 1 milyon TL konut kredisinin 120 ayda geri ödemesi, 3 milyon 750 bin TL'yi buluyor. Yüksek faiz baskısını hisseden konut fiyatlarında reel gerilemeye karşılık, kiralarda artış ve kiraya zam sınırının kalkması, elinde nakit bulunan yatırımcıları konuta yönlendiriyor.
KONUTTA GETİRİ ARTIYOR
Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, "Konut yatırımında, yıllık kira getirisinin, konut fiyatına oranı önemli bir gösterge. Geçtiğimiz 1-2 yıllık dönemde yıllık kira getirileri %5-6 arasında seyrederken, bugün bazı şehirlerde %8-9 bandına kadar yükseldi. Bu oranlar alıcıları da harekete geçirdi" diyor.
DİĞER YATIRIMLARDAN ÇIKIŞ
Dövizdeki stabil görünümün, borsanın inişli-çıkışlı seyrinin ve mevduat faizlerinde yaşanan gerilemenin, her 3 yatırım aracını da bir miktar geri plana ittiğini belirten sektör temsilcileri, "Altındaki yükseliş ise, bazı yatırımcılar tarafından konuta geçmek için satış fırsatı olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Konut satışlarında yaşanan hareketliliğin devam edebileceğini öngören sektör temsilcileri, faiz indirimi beklentilerinin artmasının da, bazı alıcıları erkenden harekete geçirdiğini ifade ediyor. Bugün özellikle büyükşehirler yatırımcıların radarına giriyor.
KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLK 10
Gayrimenkul platformu Endeksa'nın son verilerine göre de ortalama fiyatına göre, ortalama yıllık kira getirisi en yüksek ilk 10 büyükşehir şöyle sıralanıyor:
ANKARA
Ortalama konut fiyatı: 2.834.780
Yıllık kira getirisi (brüt): %9,70
ERZURUM
Ortalama konut fiyatı: 2.147.446
Yıllık kira getirisi (brüt): %9,39
ŞANLIURFA
Ortalama konut fiyatı: 2.467.569
Yıllık kira getirisi (brüt): %8,68
ESKİŞEHİR
Ortalama konut fiyatı: 2.818.644
Yıllık kira getirisi (brüt): %8,48
GAZİANTEP
Ortalama konut fiyatı: 2.939.432
Yıllık kira getirisi (brüt): %8,46
KONYA
Ortalama konut fiyatı: 2.953.548
Yıllık kira getirisi (brüt): %8,19
KAYSERİ
Ortalama konut fiyatı: 2.335.410
Yıllık kira getirisi (brüt): %7,97
VAN
Ortalama konut fiyatı: 2.857.436
Yıllık kira getirisi (brüt): %7,96
MANİSA
Ortalama konut fiyatı: 2.619.250
Yıllık kira getirisi (brüt): %7,95
KOCAELİ
Ortalama konut fiyatı: 3.282.598
Yıllık kira getirisi (brüt): %7,73
Ö. Faruk Bingöl