Orman yangınlarına 2 günde havadan 7 bin 662 ton su atıldı
İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 13:26, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:27
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor." denildi.