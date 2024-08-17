Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

Milas'ta Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirmişti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söylemişti.

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale gece boyu da sürdü. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.