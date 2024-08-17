İsrail ordusu Gazze'nin merkezini vurdu: En az 20 Filistinli öldürüldü
İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Zuveyda kasabasına düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli öldürüldü ve çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 15:05, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:05
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Zuveyda kasabasına düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinli öldü ve onlarca Filistinli yaralandı.
Bir İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki hava saldırısında 20 Filistinlinin öldüğüne dair gelişmelerden haberdar olduğunu ve bunları araştırıldığını söyledi.
Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri 40 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.