İsrail ordusu Gazze'nin merkezini vurdu: En az 20 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Zuveyda kasabasına düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinli öldü ve onlarca Filistinli yaralandı.

Bir İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki hava saldırısında 20 Filistinlinin öldüğüne dair gelişmelerden haberdar olduğunu ve bunları araştırıldığını söyledi.

Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri 40 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.