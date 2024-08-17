Doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi.

Doğal gaz hattı döşenmesi için iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında işçiler, el yapımı patlayıcı düzeneği fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazılan alanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatıldı, bomba imha ekiplerine haber verildi.

El yapımı patlayıcının 2015'te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.