Doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmasında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcının 2015'te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 16:14, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:14
Yazdır
Doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi.

Doğal gaz hattı döşenmesi için iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında işçiler, el yapımı patlayıcı düzeneği fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazılan alanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatıldı, bomba imha ekiplerine haber verildi.

El yapımı patlayıcının 2015'te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber