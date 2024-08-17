Geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Ekonomim'de yer alan habere göre Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 12-16 Ağustos haftasında yüzde 0,86, ay başından bu yana yüzde 7,68 oranında değer kaybı yaşarken, yılbaşından bu yana ise yüzde 31,48 oranında değer kazandı.

Endekse dahil hisseler içinde negatif ve pozitif ayrışan hisseler de dikkat çekiyor.

Geçen hafta en çok yükselen hisseler

12-16 Ağustos haftasında BİST 100 endeksinde hisseler içinde en çok yükselen yüzde 10,29 ile Şekerbank (SKBNK) oldu. Onu, yüzde 9,94 ile Batı Çimento (BTCIM) takip ederken, yüzde 7,37 ile Akbank (AKBNK) ardından geldi.

En çok düşen hisseler

12-16 Ağustos haftasında BİST 100 endeksinde hisseler içinde en çok düşen hisse senedi yüzde 10,49 ile Anadolu Grubu Holding (AGHOL) olurken, yüzde 9,83 ile Tukaş (TUKAS) ve yüzde 9,29 ile Kardemir (KRDMD) ardından geldi.

En çok dikkat çeken hisseler

Geçen hafta yatırımcıların en çok dikkatini çekerek işlem yaptığı BİST 100 endeksi hisselerinde başı 43 milyar 48 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) çekerken, 28 milyar 251 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 20 milyar 832 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) onu izledi.

Piyasa değeri en yüksek şirketler

BİST 100 endeksine bağlı hisseler içinde 460 milyar 11 milyon TL değerle Koç Holding (KCHOL) ilk sırada gelirken, 457 milyar 800 milyon TL değerindeki Garanti BBVA (GARAN) onu izledi. 405 milyar 30 milyon TL'lik piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Sırada yer aldı.

Yabancıların en çok aldığı/sattığı hisseler

16 Ağustos tarihli İş Yatırım raporuna göre, son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden ilk 5 tanesi, 10 gün ile Anel Elektrik (ANELE), 9 gün ile Aksa Enerji (AKSEN) ve CEO Event Medya (CEOEM), 7 gün ile Akın Tekstil (ATEKS) ve Marka Yatırım Holding (MARKA) oldu.

Aynı şekilde son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi de 10 gün ile Atlas Yatırım Ortaklığı (ATLAS), Escort Teknoloji (ESCOM), Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT), global Menkul Değerler (GLBMD) ve 8 gündür yabancı oranı azalış gösteren İş Bankası (ISCTR) oldu.