Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

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