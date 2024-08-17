Bir orman yangını da Uşak Eşme'de!
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları devam ediyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde de bugün otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 19:12, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:13
Uşak'ın Eşme ilçesindeki Dereli köyü yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 1 helikopter ile müdahale ediliyor.