Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gün içerisinde 3 yeni yangın daha meydana geldi. 8 aktif yangınla mücadele sürüyor, 4'ünün enerjisi düştü." dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 19:58, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:59
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yoğun rüzgara rağmen 3 gündür yangınlarla mücadele sürüyor. İzmir Yamanlar'da 3 uçak, 15 helikopter çalışıyor.
Gün içerisinde 3 yeni yangın daha meydana geldi. 8 aktif yangınla mücadele sürüyor, 4'ünün enerjisi düştü.
İzmir Menderes'teki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi.
Azerbaycan'ın gönderdiği söndürme uçağı 23.00 itibarıyla Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak.
Kapalı alanların dışında hiçbir şekilde ateş yakılmamalı.