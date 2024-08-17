Teftiş kurulu yönetmeliği'ndeki değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı
Teftiş kurulu yönetmeliği'ndeki değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos arasındaki 19 orman yangınıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 20:12, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:12
Yazdır
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 15-17 Ağustos arasında 19 orman yangını meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber